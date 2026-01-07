Geçen yıl 179 bin tondan fazla fındık ticaret borsasında işlem gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 4 ayında 179 bin 104 ton fındığın işlem gördüğü belirtildi.

179 BİN 104 TON YENİ SEZON FINDIK SATILDI

Açıklamada; ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında borsalarda 179 bin 104 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA YAPILDI

En fazla işlemin 36 bin 836 tonla Sakarya'da yapıldığı, bu kenti 36 bin 653 tonla Giresun, 29 bin 560 tonla da Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.