Geleneksel tulum yapımı ve icrası UNESCO listesine girdi

AA

Atalarımızın yaşamlarından gelen geleneksel kültür miraslarının uluslararası platformda tescillenmesi, hem tüm dünyaya yayılması hem de nesillerce korunması açısından buyük önem taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile hazırlanan "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

"BİR MÜJDE DAHA ALDIK"

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor. Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık.

Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

"UNESCO'DAKİ MİRAS UNSURUMUZUN SAYISI 31'E YÜKSELDİ"