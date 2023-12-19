Genel havacılık terminallerinde, ticari yolcunun yük taşımacılığı yapmasının önü açıldı İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan genelgesinde genel havacılık terminallerindeki yük taşımacılığı ile ilgili esaslar belirlendi.

AA

Genel havacılık terminallerinde, daha önce yasak olan ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilmesine bazı şartların yerine getirilmesi şartı ile izin verildi.

Genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın, Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Genel havacılık terminali tanımı

Yönetmelikte "genel havacılık terminali", "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında C grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı almış terminaller" olarak tanımlandı.

Yönetmeliğe eklenen "istisna" başlıklı ek maddeyle genel havacılık terminallerinde, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili mevzuatta belirtilen şart ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi halinde, daha önce yasak olan ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilmesine imkan tanındı.

Ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı için havalimanı mülki idare amirliğine başvuru yapılacak

Buna göre, havalimanı ve/veya terminal işletmecisi tarafından ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı için havalimanı mülki idare amirliğine başvuru yapılacak. Başvurusu, havalimanı güvenlik komisyonunca incelenerek uygun görülenler, havalimanı mülki idare amirliği tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

İzinler İçişleri Bakanlığı'nca verilecek

Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu ve yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılmasına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca izin verilebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)