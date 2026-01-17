Dünya Ekonomik Forumu'na 130 ülke katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları, jeopolitik risklerin ve küresel borçların arttığı, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla ilerlediği ve küresel iş birliği açısından kritik bir dönemeçte, "Diyalog Ruhu" temasıyla 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl 56'ncısı düzenlenen yıllık toplantıları, "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştirilecek.

Bu yılki zirvenin üst düzey hükümet temsilcisi katılımı açısından forum tarihinde bir rekora sahne olacağı öngörülüyor.

YILLIK TOPLANTILARI, 19-23 OCAK'TA

WEF'in bu yıl 56'ncısını düzenlediği yıllık toplantıları, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak.

Zirveye 65 devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı bekleniyor.

KİMLER KATILIYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa Azin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirveye katılacak liderler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken Trump'a; Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Gazze, Ukrayna ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın kilit bölgelerinden üst düzey yetkililerin yanı sıra toplantılara dünyanın önde gelen şirketlerinden yaklaşık 850 üst yönetici (CEO) ve yönetim kurulu başkanı olmak üzere 130 ülkeden 3 bin katılımcı bekleniyor.

Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Kalkınma Programı Yöneticisi Alexander De Croo, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ve birçok sivil toplum kuruşunun temsilcileri de bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN İŞ İNSANLARI ORADA OLACAK

Zirveye Türkiye'den Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler gibi iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.