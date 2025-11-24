Getir Yemek, Uber Eats'e satıldı! Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uber ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hâkim hissedar Mubadala, Getir’in yemek teslimatı biriminin satın alınmasına yönelik anlaşmanın temel şartlarında mutabakata vardı.

Uber, Türk yetkililerinden onay istedi.

REKABET KURUMU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Getir Yemek'in Uber Eats'e satışı için prensip anlaşmasına varıldığı ve Rekabet Kurumu'nun onayının beklendiği duyuruldu.

Nihai satın alma anlaşması kısmen Rekabet Kurulu tarafından başlatılan incelemeye bağlı olacak.

Rekabet otoritelerine sunulan başvuru ve Uber ile Mubadala arasındaki görüşmelerdeki ilerleme henüz rapor edilmemişti.

1 MİLYAR DOLAR

Ay başında ABD'li Uber Eats'in Getir Yemek için 1 milyar dolar teklif ettiği haberlere yansımıştı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Getir'in Abu Dhabi'li hakim hissedarı Mubadala, geçen ay sattığı Getir Araç'ın ardından, şirketlerden çıkış stratejisi kapsamında Getir Yemek'in ABD'li Uber Eats'e satışı için prensipte anlaşma sağladı.

UBER EATS'İN YEREL PAZAR PAYI ARTACAK

Getir Food'un satışı, Abu Dabi'nin 330 milyar dolarlık egemen servet fonu Mubadala'nın Türkiye'den çıkışında bir adım daha olacak ve aynı zamanda Uber Technologies'in yemek teslimat uygulaması Uber Eats'in yerel pazar payını genişletecek.

GEÇEN AY DA GETİR ARAÇ SATILMIŞTI

Geçen ay Mubadala, araç kiralama işi Getir Araç'ı Türkiye merkezli Tiktak'a sattı.

Eylül ayında Reuters, Mubadala'nın Araç üzerinde Tiktak ile ileri düzey satış görüşmelerinde olduğunu bildirmişti.

Rapor, Türk sektöründen tam çıkışı araştırırken Getir Food dahil teslimat işi ve bir finans birimi üzerinde potansiyel satış görüşmeleri yürüttüğünü söyledi.