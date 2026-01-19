Gıda işletmelerine yeni uyum süresi: 1 Mart 2026

- Gıda işletmelerine, yeni yönetmeliklere uyum sağlamak için 1 Mart 2026'ya kadar süre tanındı.
- Bu süre öncesinde piyasaya sürülen ürünler, raf ömürleri bitene kadar piyasada kalabilecek.
- Yönetmelik, gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarıyla ilgili değişiklikleri de içeriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda gıda işletmelerine geçiş süreci tanındı.
GIDA İŞLETMECİLERİ YÖNETMELİĞE UYMAK ZORUNDA
Buna göre gıda işletmecileri, 1 Mart 2026'ya kadar yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü kılındı. Gıda işletmecileri, yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan hükümlere uygun faaliyette bulunacak.
PİYASADAKİ GIDALAR RAF ÖMRÜNE KADAR SATILABİLECEK
Gıda işletmecilerince 1 Mart 2026'dan önce piyasaya arz edilen ürünler ve bunları içeren gıdalar, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.
Ayrıca spesifikasyonları belirtilen gıda katkı maddeleri ile ilgili listelerde de değişiklik yapıldı.