Abone ol: Google News

Gıda listesi yenilendi: Sucuktan at eti ve sakatat, etli ekmekten tavuk parçası çıktı

Dana sucuk ve etli ekmekteki at eti skandalıyla sarsılan gıda listesi, sağlık açısından ciddi riskler içeriyor. Bu hileli ürünler, tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 14:24
Gıda listesi yenilendi: Sucuktan at eti ve sakatat, etli ekmekten tavuk parçası çıktı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen listede hileli gıda ürünlerini açıkladı.
  • Dana sucukta at eti, etli ekmekte tavuk eti gibi hileler tespit edildi.
  • Bu ürünler sağlık riski oluşturuyor ve tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerini bilgilendirdiği sağlıksız, taklit ve tağşiş yapılar ürünlerin listesini güncelledi. Listeye 10 ve 11 Kasım tarihinde eklenen ürünlerdeki hileler ilgi çekti.

Konya'da etli ekmek ve Afyonkarahisar'da sucuk yapan firmaların hileleri, yeni listeyle deşifre oldu.

SUCUKTA AT-EŞEK ETİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek listede dana sucukta tek tırnaklı eti, sakatat ve tavuk parçaları tespit edildi. Macuna da ilaç etken maddesi karıştırıldı.

SUCUKTA TAVUK PARÇALARI

Afyonkarahisar'da satılan tavuk sucuklarından mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı.

BİTKİSEL YAĞLARA TOHUM YAĞI

Taklit ya da tağşiş yapılan gıda listesi ise bitkisel yağlara tohum yağlarının karıştırıldığı görüldü.

PİDE VE ETLİ EKMEKTE TAVUK PARÇALARI

Çiğ pide harcında sakatat kalp, etli ekmek içinde tavuk eti, siyah çayda gıda boyası tespit edildi.

LİSTENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ekonomi Haberleri