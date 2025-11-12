Gıda listesi yenilendi: Sucuktan at eti ve sakatat, etli ekmekten tavuk parçası çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerini bilgilendirdiği sağlıksız, taklit ve tağşiş yapılar ürünlerin listesini güncelledi. Listeye 10 ve 11 Kasım tarihinde eklenen ürünlerdeki hileler ilgi çekti.

Konya'da etli ekmek ve Afyonkarahisar'da sucuk yapan firmaların hileleri, yeni listeyle deşifre oldu.

SUCUKTA AT-EŞEK ETİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek listede dana sucukta tek tırnaklı eti, sakatat ve tavuk parçaları tespit edildi. Macuna da ilaç etken maddesi karıştırıldı.

SUCUKTA TAVUK PARÇALARI

Afyonkarahisar'da satılan tavuk sucuklarından mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı.

BİTKİSEL YAĞLARA TOHUM YAĞI

Taklit ya da tağşiş yapılan gıda listesi ise bitkisel yağlara tohum yağlarının karıştırıldığı görüldü.

PİDE VE ETLİ EKMEKTE TAVUK PARÇALARI

Çiğ pide harcında sakatat kalp, etli ekmek içinde tavuk eti, siyah çayda gıda boyası tespit edildi.

