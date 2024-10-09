Gıdada hile yapan firmalar açıklanmaya devam ediliyor Taklit ve tağşiş yapılan ürünler, firmalar ve ürünlere katılan zararlı maddeler açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listeye İstanbul, İzmir Ayvalık, Bursa ve Konya'dan yeni markalar eklendi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi, kamuoyunda büyük karşılık buldu.

Listede at-eşek eti, domuz eti, ürünlerin uzun ömürlü olması için zararlı katkı maddesi natamisin, zararlı gıda maddeleri gibi insan sağlığını tehlikeye atan birçok katkı maddesi saptandı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması, Adana kebap yerine kalp yedirilmesi ve kangal sucuk diye kanat verilmesi yapılan taklit ve tağşişlere eklendi.

Yapılan incelemelerin sonucunda liste güncellenmeye devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapılan ürün sayısı 66'dan 100'e çıkartıldı.

LİSTEDEKİ YENİ UYGUNSUZLUKLAR

Listeye yeni karışan ürünlerde tohum yağları tespiti, ilaç etken maddesi tespiti, daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti, yabancı madde tespiti, taktik ve tağşiş tespiti, sakatat (kalp) tespiti ve ilaç etken maddesi tespiti yapıldı.

Çiğ Adana'ya sakatat olarak kalp koyan firma, Konya'dan Cavlaklar Restoran oldu.

ADANA KEBAPTA KALP BULUNDU

Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları, pul bibere boya, kangal sucuğa kanat konması, lahmacuna at eti ve tas kebaba domuz eti karıştırılmasına kadar halkın sağlığını tehdit eden tüm firmalar teşhir ediliyor.

ÜRÜN SAYISI ARTTI

Bu kapsamda şimdiye kadar kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 100 farklı ürün tespit edildi.

GIDADA HİLE YAPAN FİRMA VE ÜRÜN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL FİRMALARI

listede Sakarya, Antalya ve Adana firmalarının hakimiyeti vardı, son güncellemeler de İstanbul'dan geldi. İzmir Ayvalık, Konya, Afyonkarahisar, Ankara ve Bursa firmaları da listede artışa geçti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSTEYE SON EKLENENLER

Listedeki güncellenmeye göre, Pekmez Dünyası firmasının ürettiği "ballı bitkisel padişah macunu"nda ve "240 gram paketli epimediyumlu bitkisel karışımlı macun"da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Lukaçi markasında "240 gram paketli epimediyumlu bitkisel karışımlı macun" ve "45 gram paketli epimediyumlu bitkisel karışımlı macun" ilaç etken maddesi bulundu.