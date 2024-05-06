Gıdayla temas eden plastik maddelere ilişkin esaslar AB'ye uyumlu hale getirildi Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar, AB mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlendi ve 2026'tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

AA

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamındaki değişiklikler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esasları, AB mevzuatına uyum kapsamında yeniden belirledi.

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirliyor.

Düzenleme, AB mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında güncellendi.

Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, söz konusu değişikliklere 1 Ocak 2026 tarihine kadar uyum sağlayacak.

İzin verilen bileşenlerin bir kısmı liste dışı kaldı

Tebliğ ekinde yer alan, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde kullanılmasına izin verilen bileşenlerin bir kısmı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin yeni bilimsel görüşleri doğrultusunda listeden çıkarıldı.

Bazı bileşenlere kısıtlama

Listeye yeni bileşenler eklenirken, bazı bileşenlerin kullanımına da kısıtlama getirildi.

Migrasyon testi koşulları yenilendi

Tebliğle, plastiklerin migrasyon testi koşulları yeniden belirlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)