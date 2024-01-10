Golf, Antalya'da turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağladı Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısının 16 milyonu geçtiği bildirildi. Açıklanan bu rekorda deniz-kum-güneş üçlüsünün dışında gerçekleştirilen turizm çeşitlerinin de çok büyük katkısı var.

DHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki 6 golf sahasında 2023 yılında 460 bin raunt oyun oynandı.

Türkiye'deki golf turizminin lokomotiflerinden Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde geçen yıl birçok ülkeden yaklaşık 120 bin golfçü oyun oynadı.

Belek bölgesinde golf sahaları 1990'lı yıllarda açıldı.

Golf sahalarının yayılmasıyla ilk yıllarda 15 civarında olan otel sayısı 50'ye ulaştı.

Golf turizmi 12 ay aktif

Bölgede işletmecilik yapan sektör temsilcileri, golf turizminin Belek turizm bölgesine en büyük katkısının kesintisiz 12 ay turizm yapılması olduğunu belirtiyor.

Bölgeye en fazla Alman, İngiliz, Rusya, Kore, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelindiği bilgisi veriliyor.

Belek'in rakibi İspanya ve Portekiz

Bölgedeki tesisler, golf turizminde kendilerine özellikle İspanya ve Portekiz'i rakip olarak gördüklerini kaydediyor.

Bir golfçüden 1.500 euro gelir

Golfçüler için katma değeri yüksek turistler diye söz eden işletmeler, 1 hafta boyunca gelen bir golfçüden 1.500 euro civarında gelir elde edildiğini aktardı.

Verilen bililere göre, konaklamanın dışında golf oynamak için kişi başı 200-250 euro, golf sahasındaki mağazalardan alışveriş için 20-30 euro harcayan bir golfçü, tesise günlük 250-300 euro bırakabiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)