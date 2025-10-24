Gözler altında! 24 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

- Altın fiyatları düşüş trendine girdi ve ons fiyatı 4 bin 89 dolara geriledi.
- Bu düşüşün nedenleri arasında ABD hükümetinin kapalı olması, jeopolitik gerginlikler ve Çin'e artan gümrük vergileri gösteriliyor.
- Dolar 42,0606 lira, Euro 48,8472 lira ve Sterlin 56,1025 lira olarak işlem görüyor.
Altının ons fiyatı dün 4 bin 142 dolardı. Bugün ise ons fiyatı 4 bin 89 dolara kadar indi.
Altının kilogram fiyatı, dün yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,5 artışla 65,2 dolardan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,92 puan artarak 10.608,26 puandan kapandı.
ALTIN FİYATINDA İSRAİL'İN ELİ
Uzmanlar, altının düşüşü olarak gösterilen nedenlerin dışında İsrail'in elinde bulunduğu likidite ile altın alım-satımı yaparak piyasada regülasyon yaptığı görüşünde.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 531 lira
Çeyrek altın: 9 bin 377 lira
Cumhuriyet altını: 38 bin 192 lira
Tam altın: 37 bin 487 lira
Yarım altın: 18 bin 747 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,0606 lira
Euro: 48,8472 lira
Sterlin: 56,1025 lira