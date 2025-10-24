Gözler altında! 24 Ekim'de altın ve döviz fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altının ons fiyatı dün 4 bin 142 dolardı. Bugün ise ons fiyatı 4 bin 89 dolara kadar indi.

Altının kilogram fiyatı, dün yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,5 artışla 65,2 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,92 puan artarak 10.608,26 puandan kapandı.

ALTIN FİYATINDA İSRAİL'İN ELİ

Uzmanlar, altının düşüşü olarak gösterilen nedenlerin dışında İsrail'in elinde bulunduğu likidite ile altın alım-satımı yaparak piyasada regülasyon yaptığı görüşünde.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 531 lira

Çeyrek altın: 9 bin 377 lira

Cumhuriyet altını: 38 bin 192 lira

Tam altın: 37 bin 487 lira

Yarım altın: 18 bin 747 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,0606 lira

Euro: 48,8472 lira

Sterlin: 56,1025 lira