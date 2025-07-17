Gram altın 4 bin 312 liraya geriledi

Küresel ekonomik gelişmelerin yatırım araçları üzerindeki etkisi sürerken, piyasalar yeni güne temkinli bir görünümle başladı.

Özellikle ABD merkezli siyasi haber akışları ve makroekonomik veriler yatırımcıların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Altın fiyatları da bu belirsizlikten nasibini alıyor.

GRAM ALTIN 4 BİN 312 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 4 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görüyor.

"POWELL'I KOVMAYACAĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını yönündeki haberlerle dün yükselen altın fiyatları, Trump'ın Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirmesi sonrasında düştü.

Analistler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin hala devam ettiğini belirterek, bu durumun altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu söyledi.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Bugün euro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.