ABD Başkanı Trump'tan Fed Başkanı Powell açıklaması: Kovmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun yeteri kadar düştüğünü savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Trump, Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtladı.

LAKABI: ÇOK GEÇ

Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade eden Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed Başkanı'nın görev süresinin dolacağına işaret etti.

Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

FED BAŞKANI ADAYLARI

Trump, gelecek Fed başkanı olarak isimleri geçen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bakan olarak iyi bir iş yaptığını, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in ise görev için düşünülebileceğini kaydetti.

"Akıllı" biri için Fed başkanlığının zor bir iş olmadığını söyleyen Trump, "Eğer aptalsanız, sanırım zor bir iş, ama şimdiye kadar gördüğüm en kolay işlerden biri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu işi isteyen birçok kişi olduğunun altını çizerek, "doğru işi" yapacak birini seçeceğini dile getirdi.

FED BİNASINA YAPILAN MASRAFI ELEŞTİRDİ

Fed binasının renovasyonuna yapılan masrafa işaret eden Trump, "Bu bir renovasyon, nasıl olur da 2,5 milyar dolar harcarsınız?" ifadesini kullandı.

"POWELL'I KOVMA KONSEPTİ HAKKINDA KONUŞTUM"

Trump, Fed başkanını görevden almasına ilişkin bir mektubu bazı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine gösterdiği haberine yönelik soruya, "Hayır, bir mektup taslağı hazırlamadım. Powell'ı kovma konsepti hakkında konuştum. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Neredeyse hepsi kovmam gerektiğini söyledi. Ama ben onlardan daha muhafazakarım." yanıtını verdi.

"BENCE POWELL'IN SORUNLARI VAR"

Powell'ı kovacağına dair haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı'nın söz konusu renovasyon dolayısıyla "dolandırıcılıktan" soruşturma geçirip geçirmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları dile getirdi:

Sanırım zaten soruşturma altında. Yeniden inşa için harcaması gerekenden çok daha fazla para harcadı. Fed'in orada oturup faiz oranlarının nereye gideceğini söylemesi gerekiyor ve o 2,5 milyar dolar harcadı. Bence bazı sorunları var.

ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın, Oval Ofis'te Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının gerekip gerekmediğini sorduğu, temsilcilerin de bu fikre destek verdiği öne sürülmüştü. Haberlerde, bazı temsilcilerin, Trump'ın bunu yapacağını söylediğini belirttiği aktarılmıştı.

"İSTİFA EDERSE HARİKA OLACAK"

Trump, daha önce de başkanlık dönemi Mayıs 2026'da sona eren Powell'ı kovmayacağını ifade etmiş, ancak Fed başkanının istifa etmesinin "harika" olacağını kaydetmişti.