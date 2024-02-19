Gram altın haftaya rekorla başladı! Piyasalarda hareketlilik sürüyor Merkez Bankası'nın politika faizini açıklayacağı yeni haftanın ilk gününde döviz ve altın fiyatları yükselirken, Borsa'daki endeksler de artış eğiliminde.

AA & Ensonhaber

Haftanın ilk gününde en öne çıkan veri, Borsa İstanbul'un yükseliş seyrine devam etmesi ve altın fiyatlarındaki çıkış oldu.

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.306,34 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi 9.322,05 puanda

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı, haftaya yaklaşık yüzde 0,4 artışla 10.000,00 puandan başladı.

Haftanın ilk gününde piyasanın seyri

Piyasalar yeni haftaya başlarken seyri artış yönlü oldu.

Dolar/TL: 30,8635 (%0,1)

Euro/TL: 33,3084 (%0,2)

Gram altın: 2.005 TL (%0,4)

Ons altın: 2.021 dolar (%0,4)

Brent petrol: 82,3 dolar (%-0,6)

Bitcoin: 52.130 dolar (%0,7)

Altın fiyatları

İstanbul, Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları rekor yükselişini yaşıyor.

Gram altın: 2 bin 5 TL

Çeyrek altın: 3 bin 401 TL

Cumhuriyet altını: 13 bin 860 TL

Tam altın: 13 bin 607 TL

Yarım altın: 6 bin 803 TL