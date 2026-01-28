Gram altın tarihi seviyelerinin zirvesinde! 28 Ocak'ta altın ve döviz fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Ancak altın piyasasında bu sabah yaşanan hareketlilik, takip hızını bile geride bıraktı. Günlük ya da saatlik değil, dakikalar içinde değişen fiyatlar dikkat çekiyor.

ONS ALTIN

Altın fiyatları ons altının artışına paralel olarak yükselmeye devam ediyor. Ons altın, yeni güne rekorunu 5 bin doların üzerine taşıyarak 5 bin 265 dolara yükselerek başladı.

CUMHURİYET ALTINI 50 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gram altın 8 bin liraya doğru ilerlerken Cumhuriyet altının 50 bin 715 lirayı geçmesi önemli bir eşik olarak kabul ediliyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 340 lira (Kapalıçarşı'da 7 bin 624 lira)

Çeyrek altın: 12 bin 447 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 715 lira

Tam altın: 49 bin 820 lira

Yarım altın: 24 bin 902 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı ise Kapalıçarşı'da yüzde 14 artışla 174,30 liradan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar endeksi dün 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,4187 lira

Euro: 52,1153 lira

Sterlin: 60,2168 lira (Yüzde 6,74 arttı)

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Jeopolitik gerilimler:

ABD ile NATO arasında yaşanan Grönland gerilimi başta olmak üzere küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, altına olan talebi artırıyor.

Küresel belirsizlik ortamı:

Finansal ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor.

Trump’ın ticaret politikaları:

ABD Başkanı Donald Trump’ın sert ticaret söylemleri piyasaları tedirgin ediyor. Kanada’nın Çin ile ticaret anlaşması yapması durumunda yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidi risk algısını yükseltti.

Doların zayıflaması:

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımlarına yönelik beklentiler öncesinde doların yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, altın fiyatlarını destekliyor.

Güvenli liman talebi:

Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların altın ve diğer değerli metallere yönelmesi talebi artırıyor.

Enflasyon ve dolar etkisi:

Küresel enflasyonun normalin üzerinde seyretmesi ve zayıf dolar, altını daha cazip hale getiriyor.

Merkez bankalarının altın alımları:

Dünya genelinde merkez bankalarının rezerv artırma amaçlı altın alımları fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Fed beklentileri:

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler, altına olan ilgiyi güçlendiriyor.

Savaşlar ve siyasi gelişmeler:

Ukrayna ve Gazze’de devam eden savaşlar ile Washington’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyması, altın fiyatlarını yukarı çeken diğer faktörler arasında yer alıyor.