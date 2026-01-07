GSS ve Bağ-Kur prim borçluları, sağlık hizmetinden yararlanabilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olan milyonlarca kişinin devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerine erişim imkânı, 31 Aralık 2025'te dolmuştu.

Borçluların da sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan geçici düzenlemenin süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı.

Prim borcu olanlar, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olabilecek, reçeteli ilaçlarını da temin edebilecek.

SÜRE, 31 ARALIK 2026'YA KADAR UZATILDI

7 Ocak'ta Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla düzenleme, 31 Aralık 2026'ya kadar yenilendi.

Böylece, GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar da sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

GSS BORCU AFFI

TBMM'de 24 Aralık'ta kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde de eklendi.

1 Ocak 2016 öncesine ait, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçların tahsilinden vazgeçildi.

Böylece bu tarih öncesine ait borçlar silinmiş oldu.

Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ORAN DEĞİŞTİ

Asgari ücret 2026 için yüzde 27 artışla net 28 bin 75,50 TL ve brüt olarak da 33 bin 30 lira oldu.

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Bu artışla birlikte 2025 yılında 780 TL olan aylık GSS primi, 1560 TL'ye yükselmiş oldu.

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya konacak yeni asgari ücretle birlikte güncel prim tutarı aylık 1981 TL olarak belirlendi.

GSS

GSS, Türkiye'de ikamet eden ve 1 Ocak 2012'den bu yana herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsıyor. Türkiye'de bir kişi işsizse ve okumuyorsa GSS'ye tabi sayılıyor.

Mevzuata göre Bağ-Kur'lular ve GSS prim ödeme yükümlülüğü bulunanlar için sağlık hizmetinden yararlanabilmek adına başvuru tarihinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması gerekiyor.

Borcu 60 günü aşanlar, borçlarını yapılandırmadıkları sürece sağlık hizmeti alamıyor.

Tecil ve taksitlendirme işlemleri devam edenler ise bu kuralın dışında tutuluyor.