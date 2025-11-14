Gümüş fiyatında büyük yükseliş: Gramı 72 lirayı geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de hükümetin açılması, iş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indiriminin gerçekleşeceği beklentisi altın fiyatlarının artmasına neden oldu.

Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri cazip hale getiriyor.

Ons altın bugün 4 bin 192 dolarken, yurt içinde gram altın da 5 bin 705 lira oldu.

Gümüş, yıl başından bugüne kadar yüzde 90, altın ise yüzde 61 yükseldi.

Ons altın, bu hafta 4 bin 230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Haftalık kazanç yüzde 6,5 ile gümüşün neredeyse yarısı kadar.

Altın "güvenli liman" olarak hala güçlü bir sığınak olsa da yatırımcı ilgisi, artık daha hareketli, daha kazançlı görünen gümüş emtiasına kayıyor.

GÜMÜŞTE 2025 KAZANCI YÜZDE 90

Gümüş yıl başından bu yana yüzde 90’lık yükseldi ve yatırımcı ilgisinde altının önüne geçti.

Gümüşün fiyatı 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi.

Ons fiyatı yalnızca bir haftada yüzde 13, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 90 artış kaydetti.

ÜRETİM TARAFI TEDİRGİN

Hindistan’da yaklaşan festivaller ve ABD’nin gümüşe uygulayabileceği yeni gümrük vergisi ihtimali, arz tarafında tedirginliği büyütüyor.

ABD İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta gümüşü, bakırı ve metalurjik kömürü “kritik mineraller” listesine dahil etmesi de yatırımcı ilgisini daha da körükledi.

GÜMÜŞ KULLANIMI ARTTI

Özellikle yenilenebilir enerji ve elektronik sektöründe artan gümüş kullanımı, arzın bu hızla karşılanamayacağı endişesini yaratıyor. Bu da gümüşün yalnızca “takip eden” değil, öncü bir değerli metal haline geldiğini gösteriyor.

Analistler, yılın geri kalanında tablonun gümüşün lehine olduğunu vurguluyor.

Gümüşün yurt içinde gramı 72,11 lirayken, onsu ise yüzde 1,31 artışla 52,97 dolar oldu.