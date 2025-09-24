Gümüş fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını etkisinde kalan emtialardan biri de gümüş oldu.

Yıl başında 30 dolar olan gümüşün onsu, günümüzde 40 doların üzerine kadar çıktı.

Emtia, yıl başından bugüne yüzde 40 zamlandı.

Gümüşün değerlenmesi sonrası, yatırımcı ilgisi de gümüşe kaydı.

ONS GÜMÜŞ VE GRAM GÜMÜŞ FİYATI

Dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı faiz indirimi ve enflasyon açıklamalarıyla birlikte gümüşün onsu 44,14 dolara yükseldi.

Bugün 1 gram gümüş fiyatı ise 58,2028 TL oldu.