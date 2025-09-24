Altın fiyatlarında son durum! 24 Eylül'de ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek bulan ons altın, dün rekor seviyesini 3 bin 791,10 dolara çıkardı.

Bu süreçte yurt içinde gram altın da 5 bin 48 liraya kadar çıkmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı enflasyona karşı temkinli açıklamaları ve yatırımcıların kâr satışları, altın fiyatlarını aşağı çekti.

Dün yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 764 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 artışla 3 bin 776 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 26

Çeyrek altın: 8 bin 523

Cumhuriyet altını: 34 bin 727

Tam altın: 34 bin 92

Yarım altın: 17 bin 45

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.



