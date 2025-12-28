Gümüşün ons fiyatı haftayı rekorla kapattı

- ABD Merkez Bankası'nın gevşeme politikası beklentileri, gümüşün ons fiyatını rekor seviyeye çıkardı.
- Gümüş, hafta boyunca yüzde 17,9 artışla 79,2 dolara ulaştı.
- Aynı şekilde, altının ons fiyatı da yüzde 4,5 artış kaydederek haftayı yüksek seviyede kapattı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme politikası beklentileri altın ve gümüşte rekorlara yol açtı.
Altının onsu, cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı.
Haftalık bazda altının ons fiyatı, yüzde 4,5 değer kazanarak 4 bin 533 dolardan kapandı.
Gümüşün onsu da yine rekor kırdığı bir haftayı geride bıraktı.
REKOR SEVİYEYE ÇIKTI: 79,2 DOLAR
Cuma günü en yüksek seviyesini 79,3 dolara taşıyan gümüşün ons fiyatı, haftayı yüzde 17,9 artışla 79,2 dolardan kapattı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise haftalık bazda 1 baz puan azalarak yüzde 4,14'te haftayı tamamladı.
Dolar endeksi haftalık yüzde 0,6 düşüşle 98,6 seviyesinde kapanırken, Brent petrolün varili ise geçen haftaya göre yüzde 0,5 yükselişle 60,4 dolarda seyretti.