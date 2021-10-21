Güncel kredi faizleri: İhtiyaç, konut, araç kredi faizleri düşecek mi?

Merkez Bankası'nın faizde 200 baz puanlık düşüş kararının ardından kredi çekecek olan vatandaşların gündeminde "Ev, araba, ihtiyaç kredi faizleri düşer mi" sorusunu yerini aldı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu,21 Ekim 2021 Perşembe günü toplandı.

PPK toplantısının akabinde Merkez Bankası faiz kararı 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 olarak bildirildi.

Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faizi indirmesinin akabinde konut ve araç kredileri faizlerinde düşüş olup olmayacağını araştırıyor. Kredi faizleri düşer mi, düşecek mi? Ev, ihtiyaç ve araç kredileri düşer mi? soruları merak ediliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından merakla araştırılıyor.

Peki Merkez Bankası faiz kararının ardından kredi faizleri de düşecek mi? İşte 21 Ekim 2021 Ziraat, Vakıfbank, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları..

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kredi faiz oranları bugün de binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu konuda çözüm için bankaların düşük faizli uzun vadeli kredilerine başvuruyor.

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.

Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.

Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.

GÜNCEL KREDİ FAİZLERİ 2021

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla veriliyor.

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.