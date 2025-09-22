Abone ol: Google News

Güncel kurlar! 22 Eylül'de dolar, euro ve sterlin

Haftaya, döviz kurlarında hafif dalgalanmalarla başlandı. Buna göre, İstanbul serbest piyasada dolar 41,3800 ve euro 48,6130 lirada.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 09:10
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, euronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olmuştu.

Serbest piyasada 41,3780 liradan alınan dolar, 41,3800 liradan satılıyor.

48,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira oldu.

STERLİN'DE SINIRLI DÜŞÜŞ

Sterlin yüzde 0,02 düşüşle serbest piyasada 55,6765 liradan alınırken 55,9556 liraya satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3800 lira

Euro: 48,6130 lira

Sterlin: 55,9556 lira

BORSA CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,7 değer kazandı.

