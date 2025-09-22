Güncel kurlar! 22 Eylül'de dolar, euro ve sterlin

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, euronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olmuştu.
Serbest piyasada 41,3780 liradan alınan dolar, 41,3800 liradan satılıyor.
48,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira oldu.
STERLİN'DE SINIRLI DÜŞÜŞ
Sterlin yüzde 0,02 düşüşle serbest piyasada 55,6765 liradan alınırken 55,9556 liraya satılıyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,3800 lira
Euro: 48,6130 lira
Sterlin: 55,9556 lira
BORSA CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,7 değer kazandı.