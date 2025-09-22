Haftanın açılışında tavan yaptı! 22 Eylül'de gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 928 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 8 bin 357 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 52 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 703 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 928 lira

Çeyrek altın: 8 bin 357 lira

Cumhuriyet altını: 34 bin 52 lira

Tam altın: 33 bin 433 lira

Yarım altın: 16 bin 717 lira

HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları takip edilecek.

ONS ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.