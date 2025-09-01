Güncel tüp fiyatları 2025: 2 ve 12 kg mutfak tüpü ne kadar, kaç TL? Aygaz, İpragaz, Bizimgaz...

Eylül ayının başlamasıyla birlikte tüp fiyatlarında güncel tarifeler duyuruldu.

Türkiye’nin önde gelen markaları Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, yeni liste fiyatlarını kamuoyuna açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre özellikle ev tipi 12 kilogramlık tüplerde dikkat çeken artışlar yaşandı.

Vatandaşlar ise "Tüp fiyatları ne kadar oldu? Zam yapıldı mı? Eylül ayı tüp fiyatları 2025" sorularına yanıt arıyor.

İşte, güncellenen listeye göre tüp fiyatları...

EYLÜL 2025 GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Aygaz

2 kg piknik tüpü: 238 TL

12 kg ev tüpü: 1.065 TL

İpragaz

2 kg Piknik Tüpü: 215,00 TL

12 kg Ev Tüpü: 1.020,00 TL

24 kg Ticari Tüp: 2.040,00 TL

45 kg Sanayi Tüpü: 3.850,00 TL

Bizimgaz