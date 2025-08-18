Güney Afrika’da çevre zaferi: TotalEnergies’in ruhsatı iptal edildi

Güney Afrika’da çevre örgütleri Natural Justice ve Green Connection, TotalEnergies’in Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki 10 bin kilometrekarelik kıyı şeridinde yürütmeyi planladığı hidrokarbon arama çalışmalarına karşı açtıkları davayı kazandı.

"ÇEVRESEL ETKİLER DEĞERLENDİRİLMEDİ"

Batı Cape Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmemesi ve olası petrol sızıntısı riskleri konusunda bölge halkının bilgilendirilmemesi nedeniyle arama ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

Green Connection tarafından yayımlanan açıklamada, “Bu karar yalnızca Güney Afrikalılar için değil, etkilenebilecek tüm komşularımız için büyük bir kazanım. Çevresel ve sosyal riskler barındıran projelerde nasıl bir tavır alınması gerektiğine dair güçlü bir mesaj veriyor.” ifadeleri kullanıldı.

GÜNEY AFRİKA KIYILARINDA ENERJİ TARTIŞMALARI

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, 2023 yılında TotalEnergies’e bölgede en fazla beş keşif kuyusu açılmasına izin veren ruhsat vermişti. Ancak şirketin çalışmaları, çevresel riskler nedeniyle yoğun eleştiri alıyordu.

Ülkede daha önce de benzer bir karar alınmıştı. 2022’de, Shell’in Doğu Cape açıklarında yürüttüğü sismik araştırmalar, deniz canlılarının yaşam alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle mahkeme tarafından durdurulmuştu.