2023'te Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu! İstanbul Havalimanı yılı zirvede tamamladı Avrupa genelinde uçuş sayıları koronavirüs salgını öncesi seviyesine yaklaşırken; İstanbul Havalimanı, pandemi öncesindeki rakamların üzerine çıkarak "Avrupa'nın en yoğun havalimanı" ünvanını aldı.

AA

İstanbul Havalimanı, 2023'te aldığı üst üste başarıların ardından günlük ortalama uçuş sayısıyla, yılı Avrupa lideri olarak tamamladı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol), 2023 yılı Avrupa Havacılık Genel Bakış raporunu yayınladı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, geçen yıl günlük ortalama 1.375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 2022'de de Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırayı almıştı.

Günlük ortalama sefer sayısı yüzde 19 arttı

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 19 artarak 1.375'e ulaştı.

Havalimanı ağ rekorunu kırdı

Ayrıca İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1.684 uçuşla havalimanı ağ rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1.255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.251 uçuşla Londra Heathrow, 1.247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1.179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Günlük ortalama uçuş sayısı yüzde 16 arttı

Türkiye'de geçen yıl günlük ortalama uçuş sayısı da 3 bin 26'yı buldu. Türkiye, yüzde 16 artışla geçen sene Avrupa'da ortalama günlük uçuşlarda en fazla yükselişi gösterdi.

Böylece geçen yıl Türkiye, Avrupa'da en yoğun günlük uçuşa (iniş/kalkış) sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısı en yüksek ülkeler, 5 bin 290 ile Birleşik Krallık, 4 bin 616 ile İspanya, 4 bin 532 ile Almanya, 3 bin 999 ile Fransa ve 3 bin 500 ile İtalya oldu.

Ortalama günlük uçuş sayısı, koronavirüs salgını öncesini geçti

Ayrıca Türkiye'de 2023'te ortalama günlük uçuş sayısı, koronavirüs salgını öncesindeki 2019 yılının da yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

Avrupa genelinde uçuş sayısı arttı

Öte yandan, Avrupa genelinde 2023'te yapılan toplam uçuş sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 10,2 milyonu buldu.

Özellikle yaz aylarında Avrupa genelinde uçuş sayılarında artış gerçekleşti.

Avrupa genelinde toplam uçuşlar, koronavirüs salgını öncesi dönem olan 2019 seviyelerinin yüzde 92'sini buldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)