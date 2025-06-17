Gurbetçilere kolaylık! Gümrüklerden yolcu geçişlerine yeni tedbirler alındı

Haber Merkezi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, yaz tatili dönemlerinde ülkemize yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu, özellikle haziran-ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan'la olan sınır kapılarımızda yoğunluk yaşanıyor.

Bu kapsamda, 2024 yaz döneminde hem Ticaret Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı tarafından personel takviyesi sağlanarak görevli sayıları artırıldı.

Vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması sağlandı.

2025 YAZ DÖNEMİ İÇİN ALINAN YENİ TEDBİRLER

2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun öngörüldüğünden özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların İşlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde alınan tedbirleri şöyle sıralandırdı:

PERSONEL TAKVİYESİ

Diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlanmıştır. Pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak, yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlanmıştır.

KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI'NDA GENİŞLETİLEN ALTYAPI

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır.



Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirilmiş, hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN DÜZENLEMELER

İş akışının aksamaması için Gümrük ve Emniyet personeline kumanya temin edilerek, 24 saat hizmetin sürekliliği sağlanmıştır

CANLI KAMERA UYGULAMASI İLE YOĞUNLUK TAKİBİ

15 Haziran-15 Eylül 2025 tarihleri arasında, tüm sınır kapılarımızdaki anlık yoğunluk durumuna ilişkin kamera görüntüleri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın erişimine sunulacaktır.

FİNANSAL HİZMET VE DESTEKLER