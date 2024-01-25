Güven endeksi, ocak ayında hizmet sektöründe yüzde 4 arttı

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini aldı.
TÜİK verilerine göre, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerine geriledi.
İnşaat sektöründe duyulan güven arttı
Endekslerden inşaat sektöründe duyulan güven ise yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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