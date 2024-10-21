Haftanın ilk günü piyasalar! Gram altın rekor kırdı, 3 bin TL'yi geçti

Haber Merkezi

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeni haftada rekorunu 2 bin 732,9 dolara çıkardı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 34,2589'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2787'den başladı ve 34,2551 liraya gerileyerek işlem görüyor.

Sterlin ve euroda da gerileme yaşandı.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları rekor kırdı.

Gram altın: 3 bin 1 lira

Çeyrek altın: 5 bin 88 lira

Cumhuriyet altını: 20 lira 735 lira

Tam altın: 20 bin 349 lira

Yarım altın: 10 bin 178 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2551 lira

Euro: 37,2229 lira

Sterlin: 44,7265 lira

GÜMÜŞ

Öte yandan, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla gümüşün ons fiyatı 34,11 dolarla Kasım 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

BITCOIN

Bitcoin'in fiyatı, ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik anketlerde Donald Trump'ın kritik eyaletlerde önde görünmesiyle 69 bin 485 doları test ederek temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardından 69 bin 100 doların üzerinde dengelendi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 1,8 düşüşle 72,9 dolardan kapanırken, bugün ise yüzde 0,4 artışla 73,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.