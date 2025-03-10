Haftanın ilk iş gününde piyasalar! 10 Mart'ta dolar, altın fiyatları

AA

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yatay seyirle 2 bin 909 dolardan kapanırken yeni haftanın ilk gününe, önceki kapanışın hemen altında 2 bin 908 dolardan işlem görerek başladı. Ons altın günün ilk saatlerinde 2 bin 912 dolara çıktı.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 419 lira

Çeyrek altın: 3 bin 419 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 634 lira

Tam altın: 23 bin 204 lira

Yarım altın: 11 bin 601 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 36,4777'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,5210 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 36,5324

Euro: 39,6236

Sterlin: 47,2862

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 69,8 dolardan başladı.

