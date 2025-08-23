Hakem Kurulu memur zammı için toplandı

2026-2027 dönemine ait 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

HAKEM KURULU TOPLANDI

Hakem Kurulu kamu çalışanları ve emeklilerin zam oranı için toplandı.

Toplantıya Memur-Sen de katılıyor.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

hükümetin memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu.

2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.