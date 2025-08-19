Memurların maaş zam pazarlığı devam ediyor: İşte resmi olmayan orana göre zamlı maaşlar

Memurların zam dönemi yine hararetli pazarlıklara sahne oluyor.

8. Toplu Sözleşme Görüşmeleri için hükümet ve memur sendikaları gerilimli pazarlıkta 1 günlük iş bırakma eyleminden sonra yeniden masaya oturdu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifini verdi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ BELLİ OLDU

Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifine göre maaşların ulaşacağı seviye merak konusu oldu

İşte resmi olmayan zam oranlarına göre memurların şimdiki maaşları ve alacakları zam miktarı ile Ocak-Temmuz 2026 maaşları:

Mevcut maaş + zam miktarı > 2026 ilk 6 ay zamlı maaş

Antrenör - 48 bin 533 TL + 3 bin 829 TL > 52 bin 362 TL

Araştırma Görevlisi - 70 bin 51 TL + 5 bin 527 > 75 bin 578 TL

Arşiv Memuru - 51 bin 630 TL + 4 bin 73 TL > 55 bin 704 TL

Aşçı - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37 TL

Avukat - 66 bin 214 TL + 5 bin 224 TL > 71 bin 439 TL

Bahçıvan - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37

Başkomiser - 69 bin 833 TL + 5 bin 509 TL > 75 bin 343 TL

Başmüfettiş - 78 bin 178 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL

Başkanlık Müşaviri - 92 bin 223 TL + 7 bin 276 TL > 99 bin 500 TL

Başmüfettiş - 78 bin 179 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL

Başmühendis - 70 bin 754 + 5 bin 582 TL > 76 bin 336 TL

Cezaevi Müdür - 61 bin 894 TL + 4 bin 883 TL > 66 bin 778 TL

Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları - 84 bin 874 TL + 6 bin 696 TL > 91 bin 571 TL

Çocuk Gelişimcisi - 49 bin 554 TL + 4 bin 228 TL > 57 bin 855 TL

Daire Başkanı - 104 bin 603 TL + 8 bin 253 TL > 112 bin 856 TL

Daire Tabibi - 74 bin 303 TL + 5 bin 863 TL > 80 165 TL

Denetçi/ Başdenetçi - 95 bin 312 TL + 7 bin 520 TL > 102 bin 833 TL

Denizcilik Sörvey Mühendisi - 80 bin 815 TL + 6 bin 376 TL > 87 bin 192 TL

Destek Hizmetleri Daire Başkanı - 104 bin 620 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 875 TL

Doktor Öğretim Üyesi - 75 bin 37 TL + 5 bin 920 TL > 80 bin 958 TL

Eczacı - 58 bin 41 TL + 4 bin 579 TL > 62 bin 621 TL

Eğitim Görevlisi - 61 bin 598 TL + 4 bin 860 TL > 66 bin 558 TL

Emniyet Amiri - 70 bin 805 TL + 5 bin 586 TL > 76 bin 391 bin

Emniyet Müdürü 3. Sınıf - 78 bin 101 TL 6 bin 162 TL > 84 bin 263 TL

Fakülte Sekreteri - 72 bin 906 bin + 5 bin 752 TL > 78 bin 658 TL

Genel Müdür - 133 bin 249 TL + 10 bin 513 TL > 143 bin 763 TL

Genel Müdür Yardımcısı - 114 bin 116 TL + 9 bin 3 TL > 123 bin 119 TL

Genel Sekreter (Üniversite) - 86 bin 761 TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL

Hakim - 140 bin 930 TL + 11 bin 119 TL > 152 bin 50 TL

Hakim Adayı - 66 bin 901 TL + 5 bin 278 TL > 72 bin 169 TL

Hazine Avukatı - 65 bin 112 TL + 5 bin 137 TL > 70 bin 249 TL

Hukuk Müşaviri - 61 bin 714 TL + 4 bin 869 TL > 66 bin 583 TL

İcra Müdür - 61 bin 564 TL + 4 bin 857 TL > 66 bin 421 TL

İç Denetçi - 69 bin 55 TL + 5 bin 448 TL > 74 bin 503 TL

İl Emniyet Müdür Yardımcısı - 78 bin 172 TL + 6 bin 167 TL > 84 bin 340 TL

İl Emniyet Müdürü - 101 bin 121 TL + 7 bin 978 TL > 109 bin 99 TL

İl Müdür Yardımcısı - 74 bin 887 TL + 5 bin 908 TL > 80 bin 795 TL

İl Müdürü - 104 bin 623 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 877 TL

İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü - 73 bin 132 TL + 5 bin 770 TL > 80 bin 795 TL

İlçe Emniyet Müdürü - 75 bin 868 TL + 5 bin 986 TL > 81 bin 854 TL

İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı - 75 bin 831 TL + 5 bin 5 bin 983 TL > 81 bin 814 TL

İlçe Müdür - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL

İnfaz Koruma Başmemuru - 59 bin 478 TL + 4 bin 688 TL > 64 bin 117 TL

İşletme Müdür Yardımcısı - 79 bin 212 TL + 5 bin 539 > 75 bin 751 TL

İşletme Müdürü - 73 bin 606 TL + 5 bin 807 TL 79 bin 414 TL

Kaymakam - 113 bin 451 TL + 8 bin 951 TL > 122 bin 402 TL

Kaymakam Adayı - 71 bin 766 TL + 5 bin 662 TL > 77 bin 429 TL

Kit Müşaviri - 71 bin 369 TL + 5 bin 631 TL > 77 bin TL

Malı Hizmetler Uzmanı - 71 bin 263 TL + 5 bin 622 TL > 76 bin 886 TL

Matematikçi - 58 bin 382 TL + 4 bin 606 TL > 62 bin 988 TL

Memur - 48 bin 398 TL + 3 bin 818 TL > 51 bin 217 TL

Muhasebeci - 50 bin 373 TL + 3 bin 914 TL 54 bin 347 TL

Müdür - 63 bin 958 TL + 5 bin 46 TL > 69 bin 5 TL

Müdür Yardımcısı - 62 bin 821 TL + 4 bin 956 TL > 67 bin 778 TL

Müfettiş - 79 bin 517 TL + 6 bin 273 TL > 85 bin 791 TL

Mühendis - 69 bin 783 TL + 5 bin 505 TL > 75 bin 289 TL

Mülkiye Müfettişi - 99 bin 157 TL + 7 bin 823 TL > 106 bin 981 TL

Müsteşar - 126 bin 683 TL + 9 bin 995 TL > 136 bin 678 TL

Müsteşar Yardımcısı - 114 bin 970 TL + 9 bin 71 TL > 124 bin 41 TL

Müşavir - 101 bin 165 TL + 8 bin 22 TL > 109 bin 697 TL

Öğretim Görevlisi - 65 bin 216 TL + 5 bin 145 TL > 70 bin 361 TL

Özel kalem Müdürü - 77 bin 167 TL + 6 bin 88 TL > 83 bin 255 TL

Polis - 63 bin 391 TL + 5 bin 1 TL > 68 bin 392 TL

Profesör - 93 bin 463 TL + 7 bin 374 TL > 100 bin 838

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı - 137 bin 606 TL + 10 bin 857 TL > 148 bin 464 TL

SGK Müdür Yardımcısı - 69 bin 866 TL + 5 bin 512 TL > 75 bin 379 TL

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL

Strateji Geliştirme Başkanı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL

Şehir plancısı - 69 bin 783 TL + 55 bin 5 TL > 75 bin 289 TL

Tabip (Uzman) - 75 bin 335 TL + 5 vbin 943 TL > 81 bin 279 TL

TBMM Genel Sekreteri - 145 bin 658 TL + 11 bin 492 TL > 157 bin TL 151 TL

Teknisyen - 50 bin 217 TL + 3 bin 962 TL > 54 bin 179 TL

Uzman (Kariyer) - 80 bin 892 TL + 6 bin 378 TL > 87 bin 239 TL

Üniversite Genel Sekreteri - 86 bin 761 bin TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL

Vali - 143 bin 687 TL + 11 bin 336 TL > 155 bin 23 TL

Vali Yardımcısı - 107 bin 562 TL + 8 bin 486 TL > 116 bin 48 TL

Vergi Dairesi Müdürü - 64 bin 125 TL + 5 bin 59 TL > 69 bin 976 TL

Veteriner Hekim - 70 bin 100 TL + 5 bin 530 TL > 75 bin 631 TL

Yazı işleri Müdürü - 63 bin 375 TL + 5 bin TL > 68 bin 375 TL

Yurt Müdürü - 71 bin 955 TL + 5 bin 677 TL > 77 bin 632 TL

Yüksekokul Sekreteri - 72 bin 906 TL + 5 bin 752 TL > 78 bin 659 TL

Zabıt Katibi - 51 bin 116 TL + 4 bin 37 TL > 55 bin 203 TL

Zabıta - 49 bin 683 TL + 3 bin 920 TL > 53 bin 603 TL