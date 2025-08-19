Memurların maaş zam pazarlığı devam ediyor: İşte resmi olmayan orana göre zamlı maaşlar

Memurların zam dönemi yine hararetli pazarlıklara sahne oluyor.
8. Toplu Sözleşme Görüşmeleri için hükümet ve memur sendikaları gerilimli pazarlıkta 1 günlük iş bırakma eyleminden sonra yeniden masaya oturdu.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifini verdi.
HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ BELLİ OLDU
Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu.
Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifine göre maaşların ulaşacağı seviye merak konusu oldu
İşte resmi olmayan zam oranlarına göre memurların şimdiki maaşları ve alacakları zam miktarı ile Ocak-Temmuz 2026 maaşları:
Mevcut maaş + zam miktarı > 2026 ilk 6 ay zamlı maaş
Antrenör - 48 bin 533 TL + 3 bin 829 TL > 52 bin 362 TL
Araştırma Görevlisi - 70 bin 51 TL + 5 bin 527 > 75 bin 578 TL
Arşiv Memuru - 51 bin 630 TL + 4 bin 73 TL > 55 bin 704 TL
Aşçı - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37 TL
Avukat - 66 bin 214 TL + 5 bin 224 TL > 71 bin 439 TL
Bahçıvan - 46 bin 378 TL + 3 bin 659 TL > 50 bin 37
Başkomiser - 69 bin 833 TL + 5 bin 509 TL > 75 bin 343 TL
Başmüfettiş - 78 bin 178 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL
Başkanlık Müşaviri - 92 bin 223 TL + 7 bin 276 TL > 99 bin 500 TL
Başmüfettiş - 78 bin 179 TL + 6 bin 168 TL > 84 bin 346 TL
Başmühendis - 70 bin 754 + 5 bin 582 TL > 76 bin 336 TL
Cezaevi Müdür - 61 bin 894 TL + 4 bin 883 TL > 66 bin 778 TL
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları - 84 bin 874 TL + 6 bin 696 TL > 91 bin 571 TL
Çocuk Gelişimcisi - 49 bin 554 TL + 4 bin 228 TL > 57 bin 855 TL
Daire Başkanı - 104 bin 603 TL + 8 bin 253 TL > 112 bin 856 TL
Daire Tabibi - 74 bin 303 TL + 5 bin 863 TL > 80 165 TL
Denetçi/ Başdenetçi - 95 bin 312 TL + 7 bin 520 TL > 102 bin 833 TL
Denizcilik Sörvey Mühendisi - 80 bin 815 TL + 6 bin 376 TL > 87 bin 192 TL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı - 104 bin 620 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 875 TL
Doktor Öğretim Üyesi - 75 bin 37 TL + 5 bin 920 TL > 80 bin 958 TL
Eczacı - 58 bin 41 TL + 4 bin 579 TL > 62 bin 621 TL
Eğitim Görevlisi - 61 bin 598 TL + 4 bin 860 TL > 66 bin 558 TL
Emniyet Amiri - 70 bin 805 TL + 5 bin 586 TL > 76 bin 391 bin
Emniyet Müdürü 3. Sınıf - 78 bin 101 TL 6 bin 162 TL > 84 bin 263 TL
Fakülte Sekreteri - 72 bin 906 bin + 5 bin 752 TL > 78 bin 658 TL
Genel Müdür - 133 bin 249 TL + 10 bin 513 TL > 143 bin 763 TL
Genel Müdür Yardımcısı - 114 bin 116 TL + 9 bin 3 TL > 123 bin 119 TL
Genel Sekreter (Üniversite) - 86 bin 761 TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL
Hakim - 140 bin 930 TL + 11 bin 119 TL > 152 bin 50 TL
Hakim Adayı - 66 bin 901 TL + 5 bin 278 TL > 72 bin 169 TL
Hazine Avukatı - 65 bin 112 TL + 5 bin 137 TL > 70 bin 249 TL
Hukuk Müşaviri - 61 bin 714 TL + 4 bin 869 TL > 66 bin 583 TL
İcra Müdür - 61 bin 564 TL + 4 bin 857 TL > 66 bin 421 TL
İç Denetçi - 69 bin 55 TL + 5 bin 448 TL > 74 bin 503 TL
İl Emniyet Müdür Yardımcısı - 78 bin 172 TL + 6 bin 167 TL > 84 bin 340 TL
İl Emniyet Müdürü - 101 bin 121 TL + 7 bin 978 TL > 109 bin 99 TL
İl Müdür Yardımcısı - 74 bin 887 TL + 5 bin 908 TL > 80 bin 795 TL
İl Müdürü - 104 bin 623 TL + 8 bin 254 TL > 112 bin 877 TL
İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü - 73 bin 132 TL + 5 bin 770 TL > 80 bin 795 TL
İlçe Emniyet Müdürü - 75 bin 868 TL + 5 bin 986 TL > 81 bin 854 TL
İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı - 75 bin 831 TL + 5 bin 5 bin 983 TL > 81 bin 814 TL
İlçe Müdür - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL
İnfaz Koruma Başmemuru - 59 bin 478 TL + 4 bin 688 TL > 64 bin 117 TL
İşletme Müdür Yardımcısı - 79 bin 212 TL + 5 bin 539 > 75 bin 751 TL
İşletme Müdürü - 73 bin 606 TL + 5 bin 807 TL 79 bin 414 TL
Kaymakam - 113 bin 451 TL + 8 bin 951 TL > 122 bin 402 TL
Kaymakam Adayı - 71 bin 766 TL + 5 bin 662 TL > 77 bin 429 TL
Kit Müşaviri - 71 bin 369 TL + 5 bin 631 TL > 77 bin TL
Malı Hizmetler Uzmanı - 71 bin 263 TL + 5 bin 622 TL > 76 bin 886 TL
Matematikçi - 58 bin 382 TL + 4 bin 606 TL > 62 bin 988 TL
Memur - 48 bin 398 TL + 3 bin 818 TL > 51 bin 217 TL
Muhasebeci - 50 bin 373 TL + 3 bin 914 TL 54 bin 347 TL
Müdür - 63 bin 958 TL + 5 bin 46 TL > 69 bin 5 TL
Müdür Yardımcısı - 62 bin 821 TL + 4 bin 956 TL > 67 bin 778 TL
Müfettiş - 79 bin 517 TL + 6 bin 273 TL > 85 bin 791 TL
Mühendis - 69 bin 783 TL + 5 bin 505 TL > 75 bin 289 TL
Mülkiye Müfettişi - 99 bin 157 TL + 7 bin 823 TL > 106 bin 981 TL
Müsteşar - 126 bin 683 TL + 9 bin 995 TL > 136 bin 678 TL
Müsteşar Yardımcısı - 114 bin 970 TL + 9 bin 71 TL > 124 bin 41 TL
Müşavir - 101 bin 165 TL + 8 bin 22 TL > 109 bin 697 TL
Öğretim Görevlisi - 65 bin 216 TL + 5 bin 145 TL > 70 bin 361 TL
Özel kalem Müdürü - 77 bin 167 TL + 6 bin 88 TL > 83 bin 255 TL
Polis - 63 bin 391 TL + 5 bin 1 TL > 68 bin 392 TL
Profesör - 93 bin 463 TL + 7 bin 374 TL > 100 bin 838
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı - 137 bin 606 TL + 10 bin 857 TL > 148 bin 464 TL
SGK Müdür Yardımcısı - 69 bin 866 TL + 5 bin 512 TL > 75 bin 379 TL
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü - 71 bin 918 TL + 5 bin 674 TL > 77 bin 592 TL
Strateji Geliştirme Başkanı - 115 bin 17 TL + 9 bin 74 TL > 124 bin 92 TL
Şehir plancısı - 69 bin 783 TL + 55 bin 5 TL > 75 bin 289 TL
Tabip (Uzman) - 75 bin 335 TL + 5 vbin 943 TL > 81 bin 279 TL
TBMM Genel Sekreteri - 145 bin 658 TL + 11 bin 492 TL > 157 bin TL 151 TL
Teknisyen - 50 bin 217 TL + 3 bin 962 TL > 54 bin 179 TL
Uzman (Kariyer) - 80 bin 892 TL + 6 bin 378 TL > 87 bin 239 TL
Üniversite Genel Sekreteri - 86 bin 761 bin TL + 6 bin 845 TL > 93 bin 607 TL
Vali - 143 bin 687 TL + 11 bin 336 TL > 155 bin 23 TL
Vali Yardımcısı - 107 bin 562 TL + 8 bin 486 TL > 116 bin 48 TL
Vergi Dairesi Müdürü - 64 bin 125 TL + 5 bin 59 TL > 69 bin 976 TL
Veteriner Hekim - 70 bin 100 TL + 5 bin 530 TL > 75 bin 631 TL
Yazı işleri Müdürü - 63 bin 375 TL + 5 bin TL > 68 bin 375 TL
Yurt Müdürü - 71 bin 955 TL + 5 bin 677 TL > 77 bin 632 TL
Yüksekokul Sekreteri - 72 bin 906 TL + 5 bin 752 TL > 78 bin 659 TL
Zabıt Katibi - 51 bin 116 TL + 4 bin 37 TL > 55 bin 203 TL
Zabıta - 49 bin 683 TL + 3 bin 920 TL > 53 bin 603 TL