Hakkari'de petrol müjdesi: Irak sınırında 2 petrol sahası kuruldu Hakkari'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu.

DHA

Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Irak sınırında 2 yeni petrol sahası daha kuruldu

Hakkari merkeze 200 kilometre mesafede, Irak sınırına ise sadece 13 kilometre uzaklıkta yer alan ve uzun yıllar boyunca terörle anılan Derecik ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından "Derecik-1" ve "Anadağ-1" isimli iki yeni petrol arama sahası kuruldu.

Sondaj çalışmaları yakında başlayacak

Üç ay önce başlayan altyapı çalışmaları kapsamında sahalarda hummalı bir faaliyet sürüyor. İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan "Derecik-1" petrol sahası ile Anadağ köyü sınırına 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında yer alan "Anadağ-1" petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmalarına da başlanacak.

"'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi gerçek oluyor"

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Şüphesiz bu ve buna benzer birçok yer altı ve yer üstü zenginliğimiz var. Maalesef bölgemiz çok farklı konularla gündemdeydi. Umarım bundan sonra yeni bir süreç başlar, çok umutluyuz. Yıllardır esprilere konu olan 'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi umarım gerçek olur. Derecik başta olmak üzere Hakkari ve çevresinin ciddi petrol rezervlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Gerek bilimsel çalışmalar gerekse yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bir adım gerekiyordu. Hükümetimizin ve enerji firmalarının atmış olduğu adımı önemsiyoruz. Umarız devamı gelir.

"Derecik, bir cazibe merkezi haline gelecek"

Başta Derecik olmak üzere Şemdinli, Yüksekova ve Hakkari'ye istihdam anlamında katkı sağlar. Bizim en büyük zenginliğimiz, Irak ve İran'a komşu olmamız. Şu ana kadar bunu değerlendiremiyorduk. Derecik artık diğer birleşenlerin de katkılarıyla bir cazibe merkezi haline getireceği.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)