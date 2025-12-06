Halkbank, 2025 Gençİz Zirvesi’ni gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençİz Zirvesi’nin ikincisi, 5 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Beş bini aşkın gencin katıldığı etkinlik; teknoloji, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve finansal okuryazarlık odağında çok boyutlu içerikler sundu.

Bakanlar, akademisyenler, teknoloji liderleri ile sanat ve spor dünyasından isimler gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı. Zirvede Gençİz Kredisi duyurulurken Paraf Gençİz Kart da tanıtıldı. Paneller, söyleşiler, deneyim alanları ve networking etkinlikleri büyük ilgi gördü.

GENÇLERE YÖNELİK YENİ ÜRÜN VE DESTEKLER

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuşmasında gençlere yönelik ürün ve hizmetleri anlatarak Paraf Gençİz Kart’ın ulaşım, restoran, kültür-sanat ve perakende alanlarında çeşitli indirimler sunduğunu belirtti. Arslan, genç girişimciler için hazırlanan Gençİz Kredisi’nin 1 milyon TL üst limitli olarak KGF kefaletiyle ve ek teminat talep edilmeksizin sunulacağını açıkladı. Ayrıca Girişimci Kredileri’nin üst limitinin 1,5 milyon TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Arslan, girişimcilik ekosistemine yönelik “Girişimciliğe İlk Adım Programı”nın gelecek yıl dört oturumla daha geniş bir kitleye ulaşacağını ifade etti. Gençlerin sürekli öğrenme yolculuğunu desteklemek için 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınacak çevrim içi “Gençlik Akademisi” platformunun da hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Platform, kariyer planlamadan girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede eğitimler ve sertifikasyon programları sunacak.

“İNSAN 5.0 – İNSANLIK İÇİN GELECEK” TEMASIYLA BİNLERCE GENÇ BULUŞTU

Bu yıl “İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek” temasıyla düzenlenen Zirve’de; “Küresel Birey Olmak”, “Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik”, “Geleceğin Kodları” ve “Yarın İçin Bugün” başlıkları altında oturumlar, dijital deneyim alanları ve kariyer stantları yer aldı.

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR SAHNEDEYDİ

“Küresel Birey Olmak” oturumunda İlber Ortaylı, Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, WNBA oyuncusu Sevgi Uzun, engelli ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Psikiyatrist-Yazar Kemal Sayar ve Klinik Psikolog Beyhan Budak gençlerle buluştu.

TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKÂ VE ÜRETİM

“Geleceğin Kodları” oturumunda teknoloji ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler ele alındı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BaykAI Yapay Zekâ Araştırmacısı Mert Delibalta, NSOSYAL Proje Yöneticileri Özge Demir ve Kübra Fırat, FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula ve From Your Eyes Kurucusu Zülal Tannur deneyimlerini aktardı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE ÇEVRESEL FARKINDALIK

“Yarın İçin Bugün” başlıklı oturumda sürdürülebilirlik, çevresel farkındalık ve yeni üretim modelleri konuşuldu. Enstitü Sosyal Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, ZTE Türkiye Genel Müdürü Yong Jie, Tarihçi ve Ekonomist Carl Benedikt Frey, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Milletvekili ve Kalp-Damar Cerrahı Halit Yerebakan, Yönetmen-Avukat-Gazeteci Basel Adra, Uluslararası Haber Sunucusu Efnan Han ve TÜBİTAK MAM Başkanı Burcu Özsoy oturumda yer aldı.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE GİRİŞİMCİLİK

Zirvenin “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik” bölümünde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Uludağ konuşmalarını gerçekleştirdi.

SANAT VE MİZAH SAHNEDEYDİ

Günün özel konuğu Besteci ve Ses Sanatçısı Orhan Gencebay, sanatın dönüştürücü gücüne ilişkin mesajlarıyla gençlerden büyük ilgi gördü. Zirve, Oyuncu ve Komedyen Doğu Demirkol’un performansıyla sona erdi.