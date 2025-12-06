Kripto varlıkların yükselişi, enerji talebini hızla artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto varlıkların yaygınlaşması ve bu alandaki işlemlerin yoğun şekilde veri merkezlerinde depolanması, küresel enerji talebini yükselten başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Yapay zekâ uygulamalarının sürekli veri işleme ihtiyacı da veri merkezlerine olan yükü artırarak enerji tüketimini daha da yukarı çekiyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu IAEE Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı kapsamında konuşan IAEE Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Afrodit Adsal, kripto madenciliğine yönelik yoğun talebin veri merkezi kapasitesini hızla büyüttüğünü ve bunun enerji tüketimi üzerinde belirgin bir baskı yarattığını söyledi.

"KRİPTO VARLIKLAR, ENERJİ POLİTİKALARINI VE KÜRESEL DENGEYİ ZORLUYOR"

Adsal, kripto varlık kullanımındaki artışın hem veri merkezlerinde hem de bu merkezlerde kullanılan donanımların üretildiği ülkelerde enerji talebini yükselttiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kripto varlıkların yoğun şekilde kullanılması, hem enerji politikalarını hem de uluslararası işbirliğini derinden etkiliyor. Enerjide dışa bağımlı ülkeler bu süreçte daha kırılgan hale geliyor.

Bitcoin madenciliğinin yıllık 172 milyon teravatsaat enerji tükettiğini vurgulayan Adsal, Avrupa ve Türkiye’nin karbon nötr hedefleri doğrultusunda kripto kullanımının daha standartlara bağlı ve dengeli bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti.

2030'A KADAR ENERJİ TÜKETİMİ İKİ KAT ARTABİLİR

Mevcut trendlerin devam etmesi halinde kripto varlık kaynaklı enerji tüketiminin 2030’a kadar yaklaşık iki katına çıkmasının öngörüldüğünü belirten Adsal, bu artışın enerji dengelerinde hassasiyeti artırdığını söyledi.

AB, KRİPTO MERKEZLERİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE DESTEKLİYOR

Adsal, Avrupa Birliği'nin veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden standartları öne çıkardığını belirterek, şunları söyledi:

Avrupa bu konuda en gelişmiş düzenlemelere sahip. Enerji tüketiminin en yoğun olduğu veri merkezlerine standartlar getiriliyor ve enerji ihtiyacı büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

Server odalarındaki yoğun soğutma ihtiyacına dikkat çeken Adsal, AB’nin bu alanlarda enerji verimliliğini artırmak için inovatif teknolojilere yöneldiğini kaydetti.

"ENERJİ VERİMLİ VERİ MERKEZLERİ ARTIŞI, KONTROL ALTINDA OLMALI"

Bitcoin madenciliğinin yıllık 172 milyon teravatsaatlik enerji tüketimine yeniden dikkat çeken Adsal, sözlerini şöyle tamamladı: