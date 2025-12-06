Türkiye, yenilenebilir enerji atılımını hızlandırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkan Yardımcısı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Üçtuğ, Antalya’da düzenlenen IAEE MECA 2025 Konferansı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Üçtuğ, konferansın hazırlık sürecinin 1,5 yıl sürdüğünü belirterek farklı ülkelerden üst düzey katılımın zirvenin önemini gösterdiğini söyledi.

"ENERJİNİN TÜM BOYUTLARINI ELE ALDIK"

Zirvede enerjinin dönüşümü, finansmanı, erişimi, güvenliği ve sürdürülebilirliği gibi başlıkları detaylı şekilde işlediklerini belirten Üçtuğ, bölge açısından adil bir enerji dönüşümünün kritik olduğunun altını çizdi. Fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçişte olası etkilerin nasıl yönetileceği ve küresel politik gelişmelerin enerji piyasalarına yansımalarının sonuç bildirgesinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

"ENERJİ ARTIK KRİTİK VE STRATEJİK BİR SEKTÖR"

Enerji alanının her geçen gün daha stratejik hale geldiğini vurgulayan Üçtuğ, Türkiye’nin son yıllarda enerji bağımsızlığı konusunda önemli adımlar attığını belirterek şöyle konuştu:

Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve yeni keşiflerimiz sayesinde dışa bağımlılık sürekli azalıyor. Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerimiz nedeniyle sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerden de yoğun şekilde etkileniyoruz. Üretim sektörümüzün AB standartlarını karşılaması için enerjiyi daha temiz yollarla elde etmesi gerekiyor. Bu da Türkiye’yi doğal olarak güçlü bir enerji dönüşümüne yönlendiriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YOLCULUĞUNDA HIZLI İLERLEME

Türkiye’nin 2053 hedefleri doğrultusunda rüzgar ve güneş enerjisinde yüksek kapasitelere ulaşmayı hedeflediğini söyleyen Üçtuğ, geç başlanmasına rağmen yenilenebilir enerjiye çok hızlı uyum sağlandığını ifade etti:

“Türkiye’nin kültürü hızlı değişime uyum sağlamaya çok elverişli. Rüzgar ve güneşte ciddi rakamlara ulaştık ve bu kapasitenin ilerleyen yıllarda daha da artması öngörülüyor.”

"ENERJİMİZİ DAHA GÜVENLİ VE TEMİZ ŞEKİLDE TEMİN EDECEĞİZ"

Üçtuğ, nükleer enerjinin devreye girmesi ve doğal gaz keşiflerinin etkisiyle Türkiye’nin enerji portföyünün çeşitlendiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu gelişmeler sayesinde enerjiyi daha güvenilir, daha ekonomik ve daha çevre dostu şekilde temin edeceğimize inanıyorum.”