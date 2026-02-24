Hane halkının enflasyon beklentisi sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "şubat ayı hane halkı beklentisi" verilerini yayımladı.

Verinin diğer sektörel verilerden ayrı açıklanacağını TCMB Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon raporunda duyurmuştu.

Yayımlanan ilk bültene göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre; vatandaşın 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi ise, bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu.

İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.



