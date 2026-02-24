Fenerbahçe'de önce sevinç sonra hüzün: Son dakikada gelen golle yıkıldı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Son anlara kadar nefes kesen maçta sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar üretmekte zorlanırken skor tabelası, uzatma anlarında değişti.

ASENSIO'NUN GOLÜ TRİBÜNLERE BÜYÜK COŞKU YAŞATTI

Nefes nefese geçen uzatma anlarında Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra tribünler coşarken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ekibiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu golden sonra adeta şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış gibiydi ancak mutluluk kısa sürdü.

BERABERLİK GOLÜ SONRASI ADETA YIKILDI

Maçın 90+11. dakikasında Kasımpaşa, Jim Allevinah'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Bu golle birlikte Kadıköy adeta buz kesti...

O anlarda Başkan Sadettin Saran'ın da bu kez derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olduğu gözlerden kaçmadı.