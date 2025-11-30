Hasat bitti! Kars Ovası'ndaki tarlalar 'halı' desenine döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars, Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip önemli bir tarım ili.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars'ın geniş tarım arazileri ve meralarla Türkiye'nin önde gelen tarım potansiyeline sahip illerinden biri olduğunu vurguladı.

Tarım ve hayvancılık bakımından şehrin Türkiye'deki önemine vurgu yapan Aydın, "Geniş tarım arazilerimiz ve meralarımızla Türkiye'nin önde gelen tarım potansiyeline sahip illerinden biriyiz. Sezonun bitmesiyle çiftçilerimiz hasatlarını yaptılar, ekinlerini kaldırdılar. Yeni sezona hazırlanmak üzereyiz, tarlaların bir kısmı sürüldü, güzlük ekilişler gerçekleştirildi bir kısmı da nadasa bırakılmak üzere sürüldü." diye konuştu.

MEVSİN YAĞIŞLARI SEZONU BEREKETLENDİRDİ

Bu yıl 375 bin 225 hektarlık alanın 275 bin hektarlık bölümünde tarım üretiminin yapıldığı kentte, mevsim yağışlarıyla çiftçiler bereketli bir sezon geçirdi.

HAYVANCILIK BİTKİSEL ÜRETİMİ KÖRÜKLÜYOR

Hayvancılık nedeniyle bitkisel üretimin yaygın olduğu Kars Ovası'nda da hasat sezonunun tamamlanması ve tarlaların bir kısmının sürülmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

OVA ARTIK HALI DESENİNE BENZİYOR

Drone'la görüntülenen ve "halı desenine" benzeyen ovada, çiftçiler son ürünlerini hasat ederek bir sonraki sezona hazırlanıyor.

1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığına sahip kentte, Kars-Arpaçay kara yolu üzerindeki bölgede görüntülenen, kimisi yeşeren kimisi yeni sürülen tarım arazileri güzel görüntüler oluşturdu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ YÖNLENDİRİYORUZ"

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, toprak analiz faaliyeti yürüterek toprağa uygun ürünleri artırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti: