Hatay'da besiciler devlet desteğiyle yeniden üretime döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden, hayvan yetiştiricileri de etkilendi.

Afetin ardından hayvan yetiştiricilerinin faaliyetlerine yeniden devam edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli destekler sağlandı.

Yetiştiriciler, devlet tarafından hibe edilen hayvanlar ve sağlanan finansal kolaylıklarla yeniden ayağa kalkabildi.

Telef olan hayvanlarının yerine yenilerini alan yetiştiriciler, sürülerini yeniden oluşturmaya başladı.

"DEVLETİMİN DESTEĞİ SAYESİNDE DÜZELDİM"

Yetiştiricilerden Ali Güney, depremde ahırlarının yıkıldığını, 360 hayvanından 57'sinin telef olduğunu söyledi.

Deprem sonrası sürecin zor geçtiğini dile getiren Güney, devletin sağladığı büyükbaş hayvan desteğiyle işlerini yeniden toparladığını ifade etti.

Güney, aldığı destekle hayvan sayısının artmaya başladığını belirterek şöyle konuştu:

Depremde büyük zarar gördüm. Hayvanlarımı kaybettim, ahırlarımın bir kısmı yıkıldı. Depremde ölen hayvanlarımın yerine devletimiz, hükümetimiz sağ olsun yenilerini verdi. Depremden sonra sürecimiz zor geçti, devletimin desteği sayesinde yeniden düzeldim. Bankadaki borçlarımı ertelediler, devletimiz yanımızdaydı. Hayvanlarım doğum yaptı, sayıları arttı.

Güney, şu anda büyükbaş hayvan sayısının 547 olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti.

SÜT VE PEYNİR ÜRETİMİNE DEVAM EDİYOR

Üreticilerden Muhsin Işık (61), depremlerde evinin ağır hasar aldığını, ahırının yıkılması sonucu 22 hayvanından 6'sının telef olduğunu belirtti.

Devletin sağladığı hayvan desteğiyle süt ve peynir üretimine devam edebildiğini anlatan Işık, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Ölen hayvanlarımın sayısı kadar bana hayvan verdi. Devletimizin desteği olmasaydı ayakta durmam zordu. Depremden sonra çok yardım gördüm." ifadelerini kullandı.