TL’nin reel değeri ocakta arttı

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki gerçek değerini gösteren reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ocak ayında yükseliş gösterdi.

Reel efektif döviz kuru 102 seviyesini geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, endeks TÜFE bazında 3,16 puan artarak 102,17 oldu.

HESAPLAMADA BAZ YIL GÜNCELLENDİ

TCMB, REK endeksinin hesaplanmasında kullanılan baz yılı güncelledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesaplamalarında yaptığı değişiklik doğrultusunda, REK endeksinin baz yılı 2025=100 olarak belirlendi.

Bu yeni hesaplamaya göre, endeks aralık ayında 99,01 seviyesindeyken, ocakta 102,17’ye çıktı.

ÜRETİCİ ENFLASYONUNA GÖRE DAHA SINIRLI ARTIŞ

Reel efektif döviz kuru, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise daha sınırlı bir yükseliş gösterdi. Yİ-ÜFE bazlı endeks, ocakta 0,96 puan artarak 99,95 seviyesine ulaştı.

YILLIK BAZDA TL

Her ne kadar ocak ayında artış yaşansa da Türk Lirası, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak değer kaybetti.

-TÜFE bazında TL’nin değeri 2,57 puan,

-Yİ-ÜFE bazında ise 3,88 puan azaldı.

ARTIŞIN NEDENİ: ENFLASYON KURDAN DAHA HIZLI YÜKSELDİ

Merkez Bankası değerlendirmesinde, REK endeksindeki artışın temel nedeninin, enflasyonun döviz kurundaki artıştan daha hızlı yükselmesi olduğu vurgulandı.

Ocak ayında:

-Dolar TL karşısında ortalama yüzde 1,24,

-Euro ise yüzde 1,44 değer kazandı.

Aynı dönemde:

-TÜFE yüzde 4,84,

-Yİ-ÜFE yüzde 2,67 arttı.

TCMB’ye göre, Türkiye’deki enflasyon artışı endeksi yukarı çekerken, küresel enflasyon ve döviz sepetindeki değişimler endeksi aşağı yönlü etkiledi.