Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti.
Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü.
Bu kapsamda Hatay'da limon üreticileri, zarara karşı çeşitli önlemler aldı
ÖNLEMLER İŞE YARADI
Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz'da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti.
TARLA'DA 15 TL
Hasadı devam eden limon tarladan 15 TL'den alıcı buluyor.
Bahçede çalışan işçilerse günlük 1.000 TL yevmiye kazanıyor.
"MARKETTE 25 TL"
Soğuk havaların etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü anlatan çiftçi Kadir Türkmen, şu açıklamada bulundu:
Arazimiz 40 dönüm, sabah saat 07.00'de hasada başlayıp öğlen saat 12.00-13.00 gibi bitiriyoruz. 40 dönüm araziden 15-16 ton limon hasat ediyoruz. Marketlerde limon satışı 25 TL tarlada ise 15 TL'den satılıyor.
"ÖNLEM ALINDIĞI İÇİN BURADAKİ LİMONLAR ÇOK İYİ"
Şu anda bu limonları makasla zor kesiyoruz, elimizi atıyoruz elimizle birlikte geliyor soğuktan dolayı çok zarar gördü ürünler. Adana'daki, Arsuz ve Erzin'deki çiftçiler şu anda perişan don vurdu gitti. Hatay Arsuz'da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay'a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak 1.000 TL kazanıyoruz.
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