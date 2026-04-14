Hayvancılığa destek sürüyor: 150 bin küçükbaş için son gün 30 Nisan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine ilişkin başvuruların 1 Nisan itibarıyla başladığını bildirerek, proje kapsamında hak sahibi olan kişilere 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvanın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun şartlarda temin edileceğini açıkladı.

Yumaklı, 1 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerle iftar programında duyurduğu projenin başvuru şartları ve detaylarına ilişkin bilgi vermişti. Küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsalda üretimi güçlendirmek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile gençler ve kadınların üretime daha fazla katılımının hedeflendiği belirtilmişti.

Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TİGEM’e ait küçükbaş hayvanların üreticilere uygun şartlarda verileceği aktarılmış, dağıtımların ise bölgesel yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak planlandığı ifade edilmişti.

150 BİN KÜÇÜKBAŞ DAĞITILACAK

Bakan Yumaklı, 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık program çerçevesinde toplam 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere verilmesinin planlandığını duyurdu. Projede genç ve kadın üreticiler, tarımsal örgüt üyeleri, engelliler, şehit yakınları ve gazilere öncelik tanınacağı belirtildi.

12 AY BOYUNCA DESTEK SÜRECEK

Yeni mezun veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendislerinin de projeye başvurmaları halinde öncelikli gruplar arasında yer alacağı kaydedildi. Ayrıca hayvanların tesliminden sonra 12 ay boyunca bakım ve besleme giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanacağı, destek ödemelerinin ise 3 ayda bir yapılacağı ifade edildi. Bu desteğin 12 aylık periyotta toplam 180 bin lira olacağı duyuruldu.

Projede, teslim edilen hayvanların bir yıllık Tarım Sigortaları Havuzu sigortasının da Bakanlık tarafından karşılanacağı ve üreticilerin hayvan alımı için Ziraat Bankası kredilerinden yararlanabileceği belirtildi.

SON BAŞVURU 30 NİSAN

Öte yandan, başvuruların 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı. Başvuruların, üreticilerin işletmelerinin bulunduğu ya da kurmayı planladıkları yerlerdeki il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacağı bildirildi.

TİGEM tarafından yapılacak puanlama sonrası hak sahiplerinin belirleneceği, hayvan teslimlerinin ise 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlamasının planlandığı ifade edildi.

Projeye ilişkin detaylı bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

2024'TE AÇIKLANAN 5 YILLIK YOL HARİTASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 13 Nisan tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Yumaklı, hayvancılığın stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, bu kapsamda 2024'te 5 yıllık yol haritası açıkladıklarını hatırlattı.

Yumaklı, bu süreçte meraların geliştirilmesinden küçük aile işletmeleri ile genç ve kadın girişimcilerin sektöre girmesine kadar birçok hususu devreye aldıklarını bildirdi.

Hem üretim planlaması hem de uygulamaya alınan yol haritasının olumlu sonuçlarını gördüklerine işaret eden Yumaklı, "Bugün itibarıyla küçükbaş sürülerimiz yüzde 11 artışla 58 milyon başa yükselmiş durumdayız. Anadolu'muzun hem coğrafi koşulları hem de küçükbaş hayvancılıkla ilgili tecrübesi, bu alanda yapılması gereken çok daha önemli işler olduğunu da ifade etmekte. Dolayısıyla Anadolu'yu küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Yumaklı, "Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimi hayvansal üretimde yerine getireceğiz." dedi.

100 KÜÇÜKBAŞ İLE BİRLİKTE 12 AY BOYUNCA AYLIK 15 BİN LİRA DESTEK

Küçükbaş hayvancılığa ayrı önem verdiklerini belirten Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

Küçükbaşa destekle alakalı bir uygulamayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamıştı. Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin detaylarını da oluşturmaya başladık. 1 Nisan itibarıyla başvuruları aldık, 30 Nisan itibarıyla bu başvurular sona ermiş olacak. 95 dişi, 5 de erkek küçükbaş hayvanı vereceğiz. Ayda 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve diğer giderler için destekte bulunmuş olacağız. Verilecek olanların tamamı, TİGEM'de en iyi ırkın oluşturulması için çalışılmış sürülerden verilecek. Burada da yüzde 100'e varan faiz desteğiyle Ziraat Bankamızın 2 ila 7 yıl arasındaki vadelendirmesi söz konusu olacak.

Yumaklı, bütün gayretlerinin, üreticilerle Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak olduğunu bildirerek, bitkisel ve hayvansal üretimde bu avantajlara sahip olmayan ülkelerin tedarik ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olduklarını kaydetti.

"BİR MODEL OLUŞTURUYORUZ"

Projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

Gençler, kadınlar ve şehit yakınları ilave puan alacak. Veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri bu konuyla ilgili eğitimleri aldıkları için ilave puan alacak. Aile işletmeleri, birinci derecede örgüt, yani tarımsal herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olanlar da yine ilave puan almış olacak. Üç yıl boyunca devam edecek bir projeden bahsediyoruz. Şu an için bizim öngördüğümüz rakam 150 bin. Belki düşük bir rakam gibi gelebilir 58 milyonun yanında ama biz Bakanlık olarak bir model oluşturuyoruz. Dolayısıyla konuyla ilgili birlikler, kooperatifler de kendileri açısından bu projenin farklı yönlerinde olmak üzere çalışmalara başladılar. Dolayısıyla hep birlikte inşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağız.