Ayasofya Camii’nde provokatif eylem: 2 Yunanistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Ayasofya Camii üzerinden provokasyon girişimine geçit yok.

Yunanistan uyruklu 35 yaşındaki M.M. ile 42 yaşındaki K.M., 9 Nisan günü saat 15.20 sıralarında Ayasofya Camii içinde dini ve ideolojik içerik taşıyan bir bayrak açarak video çekti.

Açılan bayrağın Bizans bayrağı olduğu ve üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı olduğu iddia edildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

M.M. ve K.M., 11 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.