Hayvancılık destekleri için başvuru tarihleri ve şartları açıklandı Türkiye'de tarım ve hayvancılık desteklemeleri devam ediyor. 2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği de yayınlandı ve desteğin kapsamı belli oldu.

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ve besicilere aktarılacak olan hayvancılıkla ilgili destekler Resmi Gazete'de yer aldı.

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, sürü yöneticisi istihdam, düve alım, besilik erkek sığır/manda desteklemesi gibi hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirlendi.

Alınan kararda, hayvancılığın türlerine göre destekten yararlanmak için başvurulacak tarihler ve desteğin kapsamı netleşti.

Başvuru tarihleri ve şartları

Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri ve şartları şu şekilde belirlendi:

Buzağı desteklemesi

Buzağı desteklemesi için yetiştiriciler, 2 Ocak 2024 tarihine kadar 1. Dönem, 1 Nisan 2024-17 Haziran 2024 ikinci dönem için bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Malak desteklemesi

Malak desteklemesi için yetiştiriciler, 1. Dönem için 29 Aralık 2023 tarihine kadar, 2. dönem için 1 Temmuz 2024-1 Ağustos 2024 tarihileri arasında bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Dişi manda desteği

Dişi manda desteği için yetiştiriciler, 29 Aralık 2023 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe veya Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacak.

Anaç koyun keçi desteği

Anaç koyun keçi desteği için yetiştiriciler, 1 Aralık 2022 tarihine kadar bağlı bulunduğu birliğe başvuru yapacak.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

Sürü büyütme ve yenileme desteği için, anaç koyun keçi desteğine başvuran yetiştiriciler bu desteğe başvurmuş sayılacak.

Koç Teke alımı desteklemesi

Koç Teke Alımı Desteklemesi başvuru tarihi Haygem tarafından yayınlanacak olan talimatla belirlenecek.

Arılı kovan desteklemesi

Arılı kovan desteklemesi için 29 Aralık 2023 tarihine kayıtlı olduğu veya arıların bulunduğu Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

Çiğ süt desteklemesi

Çiğ süt desteklemesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)