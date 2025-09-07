Hazine, bir ihale ve doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yarın (8 Eylül 2025, Pazartesi) bir hazine bonosu ihalesi düzenleneceği ve bir kira sertifikasının doğrudan satışının yapılacağı bildirildi.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü, 9 ay (280 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

KİRA SERTİFİKASININ DOĞRUDAN SATIŞI

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk Lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

HAZİNE BONOSU İHALESİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet iç borçlanma senetlerinin ihale yöntemi ile satılması birincil piyasa işlemidir. Bu senetlerin daha sonra yatırımcılar arasındaki alım-satımları ise ikincil piyasa olarak adlandırılan piyasalarda gerçekleşir.