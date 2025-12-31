Hazine dış borç stoku verilerini açıkladı

- Hazine, Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 564,9 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 279,4 milyar dolar olduğunu açıkladı.
- Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 36,7, net dış borç stokunun oranı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.
- Hazine garantili dış borç 15,3 milyar dolar, kamu net borç stoku 8 trilyon 236 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 14 trilyon 133 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonominin yol haritalarından olan verileri paylaşmaya devam ediyor.
Hazine 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini paylaştı.
TÜRKİYE'NİN BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 564,9 MİLYAR DOLAR
Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 564,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 36,7 oldu.
Aynı tarihte net dış borç stoku 279,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,2 seviyesinde tespit edildi.
HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU
Hazine garantili dış borç stoku da 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 236 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,3 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 14 trilyon 133 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,5 oldu.