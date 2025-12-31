Hazine dış borç stoku verilerini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonominin yol haritalarından olan verileri paylaşmaya devam ediyor.

Hazine 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 564,9 MİLYAR DOLAR

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 564,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 36,7 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 279,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,2 seviyesinde tespit edildi.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU

Hazine garantili dış borç stoku da 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 236 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 14,3 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 14 trilyon 133 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,5 oldu.