Hazine'den bütünleşik kamu mali yönetim düzenlemesi

AA

Kamu maliyesi tarafında dijitalleşen uygulamalara adapte olmak için yenilikler yapılmaya devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin (BKMYBS) uygulama usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Bakanlıkça hazırlanan "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle idari kurumların yapılarının yeni sisteme uyumlaştırılması çalışmaları tamamlandı.

İDARE YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamdaki düzenlemeyle, idarelerin yapısı değiştirildi, BKMYBS Politika Belgesi ve Eylem Planı'nda belirtilen komite ve komisyonların yapılarında değişiklik yapıldı ve sistemlerde yapılan değişikliklerle uyumlu olarak BKMYBS Yönlendirme Komitesi'nin organizasyon yapısı güncellendi.

DİJİTALLEŞMEYE ENTEGRE OLUNDU

Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve dijitalleşme süreçlerindeki gelişmeler çerçevesinde, e-Tedarik uygulaması, idarelerin güvenli elektronik ticaret platformlarından alım yapabilmeleri, kamu e-Fatura, e-Teminat mektubu, merkezi kamu personel ödemeleri sistemine ilişkin yeni bilişim uygulamalarına dair tanımlama, standart ve entegrasyon kuralları belirlendi.