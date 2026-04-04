CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandalları devam ediyor.

Bu kapsamda radara takılan belediyelerden biri Bursa oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

57 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile birlikte toplam 57 kişi gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken; eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.

MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 57 kişiden 30'unun tutuklandığı 27 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

WHATSAPP ÜZERİNDNE RÜŞVET AĞI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından rüşvet ağı da ortaya çıkmaya başladı.

Rüşvete dair iz bırakmamak için işlemlerin de WhatsApp hattı üzerinden yönetildiği ortaya çıktı.

AİLE BOYU RÜŞVET ÇARKI

MASAK tarafından yapılan ve yaklaşık 6 ay süren araştırmalarda suça konu işlem hacminin yaklaşık 16 Milyar TL’yi bulduğu, ayrıca yolsuzluktan elde edilen 213 taşınmaz ve 35 araç bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, yolsuzluğun sadece belediye içi bir organizasyon olmadığını, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gözler önüne serdi.

ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin emniyet birimlerinde işlemleri devam ederken Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mustafa Bozbey Suç Örgütü'ne karşı yürütülen soruşturmanın örgüt şeması ortaya çıktı.

Paylaşılan örgüt şemasında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in örgütün lideri konumunda yer aldığı görülüyor.