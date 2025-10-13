Hazine'den iki farklı vadede devlet tahvili ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı, ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

DEVLET TAHVİLİ

Devlet tahvili, devletin borçlanma aracı olarak kullanılan menkul kıymetlerdir. Bu tahviller, “ihale” yöntemiyle yatırımcılara satılır. Hazine, uygun bulduğu teklifleri kabul ederek borçlanmayı gerçekleştirir.

Bu kapsamda, yarın iki farklı vadede devlet tahvili ihalesi düzenlenecektir.